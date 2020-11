Openbare Werken krijgt camerabewaking en extra veiligheidsmannen

De veiligheid bij het ministerie van Openbare Werken (OW) aan de Jagernath Lachmonstraat laat te wensen over. Besloten is dat er extra veiligheidsmannen en camera’s zullen worden geplaats, niet alleen in het gebouw, maar ook op het terrein van het ministerie.

Minister Riad Nurmohamed heeft tijdens zijn aantreden op het ministerie rondleidingen gehad. Verschillende afdelingen confronteerden de bewindsman met situaties waarbij duidelijk was dat de veiligheid te wensen over laat. De afdelingen van het ministerie zijn vaak de dupe geworden van diefstal. Ook de belichting en het onderhoud van zowel het gebouw als het terrein waren niet in orde. Auto-inbraken, verdwijnen van accu’s uit de auto’s of machines zijn vaak aan de orde gekomen.

De bewindsman heeft besloten om bomen en defecte voertuigen die voor een onveilige situatie zorgen te verwijderen en zodoende de veiligheid te garanderen. Vanaf januari 2021 zullen er opdrachten worden uitgevoerd volgens het nieuwe beleidsplan van het ministerie in Suriname. Er is een werkgroep beveiligingsvoorstel geïnstalleerd. Verwacht wordt dat zij voorstellen doen om de veiligheid van zowel binnen als buiten het gebouw te garanderen.

Het initiatief van extra veiligheidsmannen en het plaatsen van camera’s is door de groep gedaan en de minister is ermee ingenomen.