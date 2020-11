Man gegijzeld vanwege drugsdeal, veel losgeld in euro’s geëist

De politie in Suriname heeft een 30-jarige man aangehouden, die samen met zijn kompanen een andere man zouden hebben gegijzeld. Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer Eric M. vermoedelijk in opdracht van de dader, Jackney B., een drugsdeal te Frans-Guyana moest afhandelen. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het slachtoffer dat de deal moest afhandelen kwam echter zonder noemenswaardige bijzonderheden terug. Naar aanleiding hiervan werd Eric M. op zaterdagavond 31 oktober ontvoerd en tegen diens wil meegenomen naar Paramaribo. De ontvoerders maakten contact met zijn familie en vroegen als losgeld een groot geldbedrag in euro’s.

De familie maakte vervolgens een afspraak met Jackney B. om het losgeld aan hem af te staan, zodat Eric M. vrij kon worden gelaten. Rechercheurs van Regio Oost hebben uiteindelijk, na de informatie te hebben uitgewerkt, in samenwerking met leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) op maandag 2 november kunnen achterhalen waar het slachtoffer Eric M. was ondergebracht.

Jackney B. werd aangehouden en heeft toegegeven dat hij samen met zijn kompanen Eric M. had gegijzeld omtrent een drugsdeal. De verdachte is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

In deze zaak waren er nog zes andere personen aangehouden. Uit het nadere onderzoek bleek dat zij niets te maken hadden met de zaak. De zes overige verdachten na verhoor zijn heengezonden meldt de Surinaamse politie.