Ex-voorzitter BEP Caprino Alendy op 68-jarige leeftijd overleden

In Suriname is voormalig voorzitter van Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), Caprino Alendy, vrijdag op 68-jarige leeftijd overleden. Volgens Surinaamse media is hij in het ziekenhuis overleden na een kortstondig ziekbed.

Caprino Alendy is op 24 oktober 1952 geboren in Benanoe in Sipaliwini. In 1987 werd hij benoemd tot voorzitter van de BEP. Voorheen was hij bestuurslid van de partij en leraar van MULO Latour.

In 2005 is Alendy vice-voorzitter geworden van De Nationale Assemblée (DNA). Op 29 september 2012 werd hij na 25 jaar opgevolgd door Celsius Waterberg. De politicus werd daarna benoemd als ere-voorzitter van de partij.