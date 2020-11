DA’91 voorzitter noemt keuze voor Khargi als ambassadeur ‘amateurisme’

Angelic del Castihlo, voorzitter van DA’91 en zelf ex-ambassadeur, heeft behoorlijke kritiek geleverd op de keuze voor Rajendre Khargi als nieuwe ambassadeur van Suriname in Nederland. In een gesprek met ABC noemt ze het een ‘amateuristische handeling’.

Volgens Del Castihlo heeft Khargi te weinig affiniteit met Suriname voor een ambassadeursfunctie. Khargi heeft geen diplomatieke internationale politiek ervaring, maar een journalistieke communicatie-achtergrond en zou tot voor kort nog de Nederlandse nationaliteit hebben gehad luidt ook eerdere kritiek.

Minister Ramdin noemde de kritiek op de keuze voor Khargi zeer onterecht. “Hij is goed ingevoerd in de Nederlandse en Europese politiek. Hij heeft toegang tot de Tweede Kamer, tot het Nederlandse bestel in het algemeen qua bestuur. We hebben daar de goede vruchten van mogen plukken. Het feit dat er zo snel contact is gemaakt met deze nieuwe regering is mede daardoor gekomen” aldus Ramdin gisteren op de persconferentie.

Del Castihlo in gesprek met ABC: