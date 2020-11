25-jarige man doodgestoken door 16-jarige met wie hij een kind heeft

De man die afgelopen donderdag dood werd aangetroffen in een woning aan de Oude Charlesburgweg, is de 25-jarige Pascal Mac-Andrew. Het Korps Politie Suriname heeft zojuist bevestigd dat hij is doodgestoken door zijn partner, de 16-jarige A.A met wie hij een kind heeft. De tienermoeder zit vast en is gezien haar jeugdige leeftijd ondergebracht in het Opa Doelie Doorgangscentrum.

De politie van het bureau Munder trof Mac-Andrew in de middag van donderdag 5 november dood aan in de woning. Het lijk van Pascal vertoonde een steekverwonding, waarbij een deel van een scherp voorwerp vast zat in het lichaam.



Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen, dat het slachtoffer door de 16-jarige verdachte A.A. is neergestoken. Zij is vermoedelijk de partner van Pascal en uit die relatie is er een kindje van ongeveer één jaar oud. Volgens verklaring van de verdachte dacht zij dat het om een inbreker ging die de woning binnendrong.

Aangezien de woning, niet van electriciteit is voorzien en pikdonker was, greep zij naar het scherp voorwerp en zwaaide daarmee de eerste keer in de richting van de onbekende man. Op een gegeven moment werd zij ter hoogte van de badkamer door het slachtoffer gegrepen en bij die gelegenheid bracht de vrouwelijke verdachte Pascal een fatale steek in zijn borststreek toe.

Na het feit te hebben gepleegd, verliet A.A. samen met haar kindje de woning. Later op de dag maakte zij contact met een buurtbewoner, waarbij zij aangaf dat er vermoedelijk een inbreker de woning was binnen gedrongen. Naar aanleiding daarvan ging de buurtbewoner op het adres en trof het levenloos lichaam van Pascal in een plas bloed aan.

De politie werd gelijk ingeschakeld. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van Pascal vast. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het deel van het scherp voorwerp is hangende het onderzoek in beslag genomen.

De 16-jarige verdachte A.A. is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de afdeling Kapitale Delicten meldt de Surinaamse politie.