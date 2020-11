Kinderwaterparkje in Paramaribo Zoo opent vandaag poorten voor publiek

Het kinderwaterparkje in Paramaribo Zoo, waar velen reikhalzend naar hebben uitgekeken, opent vandaag officieel zijn poorten voor het publiek.

Het zwemparadijs is een geschenk van Marokko door bemiddeling van Ingrid Bouterse, voormalig first lady. Zij heeft zich als beschermvrouw van Paramaribo Zoo jarenlang ingezet voor de bescherming en verbetering van de dierentuin. Het feit dat er structureel te weinig geld binnenkomt, waardoor de zoo zich niet zelfstandig overeind kan houden, bracht haar op het idee om met het kabinet te gaan lobbyen om het project voor elkaar te krijgen.

Water heeft een enorme aantrekkingskracht op kinderen, dus een zwem- en spettergelegenheid is een extra reden om een bezoekje aan de Paramaribo Zoo te brengen. Het ontwerp van het waterparkje is van kunstenaar Hesdy Mertowiri. Hij liet zich inspireren door de rotsformaties op Kwamalasumutu, vandaar de naam “Warehpai” voor dit waterparkje. Werehpai is een archeologische vindplaats in Zuidwest-Suriname.

De nagebootste rotsformaties, boomstronken en watervallen geven de bezoekers het idee dat ze zich midden in de jungle bevinden. Tussen de rotsen door kunnen de kinderen van een glijbaan het water in plonsen en ze kunnen zich vermaken met het neerkletterende water van een miniwaterval dat uit de rotsen en heuvels komt. De diepte van het bad varieert tussen 40 en 80 cm. Dit geeft aan dat het hier echt om een attractie voor kinderen tot 12 jaar gaat en niet bedoeld is voor volwassenen.

Het waterpark staat dan wel in de Paramaribo Zoo, maar er is een apart toegangskaartje nodig om er gebruik van te mogen maken. Het geld dat hieruit verkregen wordt, moet een extra inkomstenbron vormen voor de dierentuin.

Paramaribo Zoo volgt een zogenaamd masterplan om in de komende jaren te transformeren naar een moderne, verantwoorde biotopentuin, die zich richt op de bewustwording van het belang van een schoon en gezond milieu. Met het nieuwe waterparkje worden twee vliegen in een klap geslagen: gezonde waterpret voor de Surinaamse kinderen en meer inkomsten voor Paramaribo Zoo om zijn plannen te realiseren.

Een aantal kleuters mag vandaag, onder toeziend oog van Ingrid Bouterse en diverse vertegenwoordigers van verantwoordelijke ministeries, het waterparkje al spetterend in gebruik nemen. Vanwege de te verwachte belangstelling en om aan de geldende COVID-19-maatregelen te kunnen voldoen, is het noodzakelijk vooraf te reserveren.

Bekijk hieronder een kort filmpje van het Werehpai Waterpark: