Brutale dief op fiets berooft vrouw voor haar poort

In Suriname is een vrouw afgelopen woensdag voor de poort van haar woning beroofd door een dief op een fiets. Volgens de Surinaams krant Times of Suriname zou de vrouw naar haar werk gaan en deed zij de poort open. Op dat moment kwam de dief aan op zijn fiets.

Hij rukte aan haar halsketting en probeerde weg te rijden. De krant meldt dat het slachtoffer zich hevig verzette, waarna de crimineel eveneens haar mobiele telefoon heeft buitgemaakt. De vrouw liep daarbij enkele schaafwonden op.

De brutale rover stapte vervolgens op zijn rijwiel en reed weg met haar mobiele telefoon en een halsketting. De beroving vond plaats te Paramaribo-Noord. De vrouw schakelde de politie in die de zaak in onderzoek heeft.