Belgen onderscheppen 11.500 kilo cocaïne in containers uit Guyana met bestemming Nederland

In Antwerpen vond onlangs wereldwijd de grootste overzeese inbeslagname van cocaïne plaats. In 5 containers vond de Belgische Federale Politie maar liefst 11.500 kilo zuivere cocaïne. De coke zat verstopt in containers waar zogezegd schroot in werd vervoerd, afkomstig uit Guyana. De eindbestemming was Nederland.

In verband hiermee zijn woensdag drie huiszoekingen gedaan in België en twee in het Nederlandse Landgraaf en Beek. Daarbij zijn twee verdachten in België en een in Nederland gearresteerd. Van de in Nederland opgepakte persoon is de overlevering gevraagd.

Uit de voorlopige stand van het onderzoek blijkt dat het gaat om een goed gestructureerde, criminele organisatie die ervan verdacht wordt op zeer regelmatige basis grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België te verschepen.

Volgens de Belgische autoriteiten heeft de 11,5 ton drugs in containers uit het buurland van Suriname, een straatwaarde van zo’n 900 miljoen euro.

Op 27/10 vond FGP Limburg 11,5ton cocaïne in 5 containers schroot. Dit is wereldwijd de grootste overzeese inbeslagname! Dankzij dit onderzoek hebben we op 1 jaar tijd 14.95 ton zuivere cocaïne afgenomen van een criminele organisatie, goed voor 450 miljoen euro. Ism @FODFinancien pic.twitter.com/gUAnOfkTBY — Federale Politie (@federalepolitie) November 5, 2020