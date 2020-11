Autobestuurder zwaargewond na aanrijding met sleepwagen

Donderdagavond was het weer raak tijdens de lockdown in Suriname. De bestuurder van deze personenauto is kort voor middernacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een sleepwagen aan de Latourweg ter hoogte van de Djinipistraat.

De chauffeur van de sleepwagen reed over de Latourweg, komende van de rontonde en gaande richting de Martin Luther Kingweg. De autobestuurder reed in tegenovergestelde richting.

Tegenover de politie verklaarde de chauffeur dat de bestuurder plotseling afsloeg in de Djinipistraat en zijn rijbaan daarbij doorkruiste. Hij remde krachtig af maar heeft de aanrijding niet kunnen voorkomen.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde een ambulance in om het slachtoffer af te voeren voor medische behandeling. Hij was niet aanspreekbaar.

De personenauto raakte zwaar beschadigd zoals op de foto ook duidelijk te zien is. De sleepwagen heeft schade aan de linkervoorzijde opgelopen. De politie is bezig met het onderzoek om na te gaan hoe de aanrijding precies heeft plaatsgevonden.