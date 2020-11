5-jarig verkeersslachtoffer onderweg naar ziekenhuis overleden

Dit is de 5-jarige Yashvier Poeran, die gisteren om het leven kwam, nadat hij door een auto tijdens het oversteken aan de Verlengde Helena Christinaweg werd aangereden. De bestuurder remde krachtig af, maar Yashvier werd toch geraakt. Er is volgens het Korps Politie Suriname een remspoor van 27 meter waargenomen, hetgeen er volgens berekening* op duidt dat de bestuurder circa 60km per uur zou hebben gereden.

De politie van Santo Boma deed na de melding van een aanrijding omstreeks 12.12 tussen een voetganger en een personenauto de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst van de politieambtenaren was het slachtoffertje reeds door de ouders per eigen gelegenheid afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De wetsdienaren deden vervolgens de SEH aan en vernamen van de dienstdoende arts dat het kindje dood is binnengebracht. Vermoedelijk is het kindje onderweg naar de ziekeninrichting komen te overlijden.

De 41-jarige autobestuurder Marvin Z. die ter plaatse werd aangetroffen, verkeerde niet onder invloed van alcohol. Volgens zijn verklaring aan de politie reed hij over de Verlengde Helena Christinaweg komende vanuit richting van de Bomaweg en gaande in de richting van de Magentakanaalweg. Op gegeven moment zag de chauffeur plotseling het jongetje vanuit de zijde van zijn rijrichting de weg oversteken.

Het Rijbewijs van de autobestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd. Het voertuig is voor herkeuring in beslag genomen en na het resultaat van de keuringsdienst met betrekking tot het remspoor zal de bestuurder worden voorgeleid.

Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden, alwaar de autobestuurder bij de Hulpofficier is voorgeleid. Na afstemming met Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaampje van Jashvier ter obductie in beslag genomen. Het dossier ter zake zal voor verdere afhandeling worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie meldt de Surinaamse politie.

* Bij ongelukken kan de Nederlandse politie aan de hand van de lengte van het remspoor van een auto bepalen hoe hard een auto heeft gereden. De snelheid waarmee een auto gereden heeft, wordt berekend met behulp van een speciale formule. Wordt de door KPS opgeven 27 meter in die formule geplaatst, dan rolt daar een snelheid uit van 60 km per uur.