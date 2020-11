Vraagtekens bij ‘Aziatische investeringsgroep die bereid is zich in te kopen bij SLM’

Een bericht vanmorgen in de Surinaamse krant De Ware Tijd, over ‘een Aziatisch bedrijf’ dat bereid zou zijn zich in te kopen bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), roept heel wat vragen op. In een gesprek met de krant zegt SLM piloot Romeo Stienstra dat het aanbod ‘een goed alternatief is’.

Volgens Stienstra zou de Aziatische investeringsgroep Raftinvest, LLC, gevestigd in Nevada, Verenigde Staten, serieuze plannen hebben om zich in te kopen bij de SLM. “Het is niet de bedoeling om Surinam Airways volledig over te nemen, maar Raftinvest wil wel een meerderheid (51 procent) van de aandelen en de controle over het management”, legt hij uit aan de krant.

Een simpele Google zoekopdracht die wij van de Waterkant redactie deden naar Raftinvest Nevada laat zien dat het genoemde bedrijf net een jaar oud is. Ook heeft het bedrijf 1 persoon in dienst en wel de managing director ene Sivakumar Rasiah. Deze man is volgens zijn LinkedIn profiel ook nog op zoek naar een baan.

Stienstra zegt tegen de krant dat hij samen met Sonny Khoeblal vertegenwoordiger van de buitenlandse investeerder in Suriname is. Misschien had de journalist die het verhaal heeft opgetekend bij De Ware Tijd de moeite kunnen nemen om ook even een zoekopdracht te doen. Dan had hij wellicht kritische vragen over de achtergrond van het genoemde bedrijf kunnen stellen aan vertegenwoordiger Stienstra.

Tot die tijd zorgt het bericht enkel voor heel veel vraagtekens…