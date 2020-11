Vp Brunswijk doneert US dollars voor medische kosten zieke baby

De Surinaamse vice-President Ronnie Brunswijk heeft op woensdag 4 november een financiële geste van US$ 3.050,- gedoneerd aan enkele mensen die in hoge nood zaten. Een van de mensen is een moeder met een zieke baby.

Het gaat om mevrouw Suraya Jhanjan, die aanstaande zaterdag met haar zieke baby naar Columbia moet vertrekken om een hartoperatie te ondergaan. Zij heeft de donatie ontvangen om medische kosten te kunnen dekken.

Deze emotionele moeder geeft aan dat zij bij meerdere financierders heeft aangeklopt maar tot heden niets van hen heeft vernomen. Zij is de vice-president daarom zeer dankbaar voor zijn ondersteuning.