Nieuwe coronadode in Suriname: 112 doden in totaal

De afgelopen 24 uur is er in Suriname weer 1 persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Er zijn het afgelopen etmaal ook 2 nieuwe gevallen bijgekomen en 3 personen genezen. Het aantal actieve besmettingen bedraagt hierdoor 36.

De cijfers van gisteren hebben voor veel verwarring gezorgd. Zoals hieronder te zien is, is het verloop van de cijfers niet logisch: het is niet duidelijk hoe het aantal actieve gevallen van 33 (zondag) naar 19 (maandag) en dan weer naar 39 (dinsdag) is gegaan.

De cijfers woensdagavond 4 november: