Nederlandse minister Stef Blok op Srefidensi dag in Suriname

De Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Stef Blok, zal op 25 november 2020 de viering van Onafhankelijkheidsdag in Suriname bijwonen. Blok is de eerste Nederlandse minister die de nieuwe regering onder leiding van president Chan Santokhi bezoekt.

Het nieuws van de komst van Blok werd woensdagavond bekendgemaakt door topambtenaar Thijs van der Plas die deze week in Suriname is, meldt het ANP. Van der Plas is met acht collega-ambtenaren naar Suriname gekomen om de samenwerking tussen Nederland en Suriname weer vorm te geven.

Op woensdag 25 november wordt ‘Srefidensi’ gevierd en is het 45 jaar geleden dat Suriname een zelfstandig land werd.