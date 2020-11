Man dood in woning na steekpartij

In een woning aan de Oude Charlesburgweg in Suriname, is vanmiddag rond 13.30u het lijk van een man aangetroffen. Het ontzielde lichaam vertoonde steekwonden. Het vermoeden bestaat dat de man het slachtoffer is geworden van een steekpartij.

Het lichaam van de man werd door buurtbewoners aangetroffen in de woning. De redactie van Waterkant.net verneemt dat de vermoedelijke verdachte naar het politiebureau afgevoerd door de Surinaamse politie.

De politie van Munder, Kapitale Delicten en Forensische Opsporing zijn momenteel ter plekke en bezig met het onderzoek.