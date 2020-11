Junkie valt vanaf 3e verdieping naar beneden

Een 33-jarige junkie is woensdag vanaf de derde verdieping van een leegstaand pand aan de Kleine Saramaccastraat naar benden gevallen. De drugsverslaafde man was bezig drugs daar te gebruiken, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname.

Bij de politie was er een melding binnengekomen dat een man naar beneden was gevallen, van een hoogte van circa tien meter. Agenten troffen inderdaad een man aan die na de val een beenfractuur had opgelopen. Hoe het komt dat de man naar beneden is gedonderd is nog niet duidelijk.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats was wel aanspreekbaar en werd met een ambulance afgevoerd voor medische behandeling, aldus Times.