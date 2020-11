Bejaarde man (78) valt dood neer in DSB te Lelydorp

Een 78-jarige man is woensdagochtend dood neergevallen in het filiaal van De Surinaamsche Bank (DSB) te Lelydorp.

De man was samen met een neefje in de bank. Op een bepaald moment voelde hij zich onwel en viel op de grond. De politie kreeg de melding dat een man was gevallen in de bank en ging ter plaatse voor onderzoek.

Toen zij arriveerde werd een ambulance ingeschakeld. Bij aankomst van het ambulancepersoneel bleek dat het slachtoffer reeds was overleden. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

De politie heeft na het onderzoek en afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden.