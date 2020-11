5-jarige jongen doodgereden bij oversteken

In Suriname is een jongen van 5 jaar vanmiddag dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp. Hij werd rond 12.15u aangereden toen hij overstak aan de Helena Christinaweg. Het kindje werd door de ouders per eigen gelegenheid vervoerd naar de SEH.

De 41-jarige bestuurder verklaarde dat het kind van rechts naar links, bekeken vanuit de rijrichting van de bestuurder, overstak. Hij heeft nog geprobeerd om te remmen maar heeft het kind toch aangereden. Volgens de politie was er een flinke remspoor waar te nemen.

De man is wel in het bezit van een geldig rijbewijs en was niet onder invloed. Na afstemming met Surinaamse OM is het lijk in beslag genomen en is het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Na onderzoek van de keuringsdienst met betrekking tot het remspoor zal de bestuurder voorgeleid worden.