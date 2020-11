Securityguard gekneveld bij gewapende roofoverval op eetcafé

Afgelopen maandag 2 november werd de politie van Uitvlugt op de hoogte gesteld van een gewapende roofoverval bij een eetcafé op de hoek van de Binda en de Lachmonstraat in Suriname. Een securityguard werd daarbij gekneveld achtergelaten. Hij werd met tiewrap aan handen gebonden en zijn mond werd met ducktape dichtgeplakt.

De securityguard hield de wacht bij het eetcafé, alwaar hij tegen 04.00u in de ochtend overvallen werd door vier mannen. Ze waren in het zwart gekleed en één was gewapend met een vuistvuurwapen. De beveiliger moest daarbij een slag met het wapen op zijn hoofd incasseren.

Van het slachtoffer werd een mobiele telefoon buitgemaakt. De mannen forceerden het eetcafé maar konden geen toegang tot het pand krijgen. De politie van Uitvlugt heeft de zaak verder in onderzoek.