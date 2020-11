Derde inbraak in vier maanden bij CBB-kantoor Centrum

Voor de derde keer binnnen vier maanden tijd is er ingebroken in het kantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname aan de dokter Sophie Redmondstraat. Dit keer is er net als de voorgaande keren weer duizenden SRD’s buitgemaakt. Het gaat om ongeveer SRD 30 duizend.

De inbraak is dinsdagochtend ontdekt door het personeel. Deze zou zijn gepleegd tussen maandag nadat het kantoor gesloten was en dinsdagochtend. Spullen in het kantoor waren overhoop gehaald.

Na de ontdekking werd de politie ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. In het kantoor zijn afdelingen van CBB Paramaribo en Sipaliwini ondergebracht. Het is niet duidelijk van welke afdeling de SRD 30 duizend gestolen is.

De politie houdt er net als bij de vorige inbraken ernstig rekening mee dat er mogelijk sprake is van een inside job. Het onderzoek duurt voort.