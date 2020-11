Dc Winter start project ‘Tjareng waka in Cosu’

Districtscommissaris Maikel Winter van Coronie heeft het startsein gegeven voor het project ‘Tjareng waka in Cosu’. Dit project is een initiatief van het districtscommissariaat in samenwerking met het directoraat Openbaar Groen en Bureau Eenheid van het Kabinet van de President in Suriname.

Het project werd drie weken geleden geïnitieerd en is gelijk van start gegaan nu de middelen zijn vrijgekomen. ‘Tjareng waka in Cosu’ heeft als doel de schoonheid van het district Coronie te laten zien door onder andere alle bermen langs alle wegen te onderhouden. De start was op dinsdag 3 november te Burnside.

Volgens de burgervader zullen alle bermen in alle bewoonde gebieden van het district aangepakt worden. Hij roept ook de gemeenschap op om nadat de bermen zijn schoongemaakt, deze ook te helpen onderhouden. “We zullen het samen moeten doen”, zei de districtscommissaris.

De slogan voor het project luidt: “Mek Coronie kong fraai foe oen kang fen oen draai”.