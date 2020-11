Expositie Readytex Art Gallery: ‘In The Face of Change’

Na inmiddels vele maanden op een laag pitje te hebben gedraaid, is Readytex Art Gallery in Suriname samen met alle kunstenaars meer dan gereed om weer een speciale expositie in de galerie te presenteren. De aangrijpende crisis, wereldwijd, maar ook specifiek in ons land, is immers op meerdere fronten een rijke voedingsbodem voor creativiteit en expressie. In de expositie ‘In The Face of Change’ laten verschillende kunstenaars in hun werk zien of, en hoe, de huidige situatie hun leven en de wereld om hen heen, beïnvloed heeft.

Vanwege de COVID-19 maatregelen zal er geen openingsreceptie plaatsvinden, maar eenieder is vanaf vrijdag 6 november welkom om de expositie te bezoeken.

In The Face of Change, de brede discussie over het effect van en de reactie op verandering, is nog nooit zo relevant geweest als nu. Dat de wereldwijde Corona pandemie voor iedereen aangrijpende veranderingen met zich meebrengt, valt niet te betwisten. Maar ook op ander gebied lijkt de wereld op zijn kop te staan. En in ons eigen land is er op politiek, sociaal en economisch vlak heel veel aan het veranderen. In tijden van crisis is de rol van kunst en kunstenaars belangrijker dan ooit. Kunst is immers een uitlaatklep en spoort aan tot dialoog. Want direct of indirect, duidelijk of subtiel, leggen kunstenaars in hun werk vaak ook de onbesproken mening en de sluimerende frustraties van een hele gemeenschap bloot.

In de zeer diverse kunstwerken op deze expositie is het vooral interessant om te zien hoe de individuele kunstenaars inspelen op de situatie van nu. Terwijl enkelen in hun werk reflecteren op de meer zichtbare aspecten van de COVID-19 pandemie, komen bij anderen juist de sociale of de emotionele effecten aan bod. Ook de huidige situatie in ons land, die door de Corona crisis verder bemoeilijkt wordt, komt in de collectie tot uiting. Daarnaast zijn er ook kunstenaars die ervoor kiezen om zich in hun kunst niet te laten beïnvloeden door de crisis. Want ja, ‘in the face of change’ reageert eenieder op zijn of haar eigen manier.

De deelnemende kunstenaars zijn Reinier Asmoredjo, Kenneth Flijders, Shaundell Horton, Sri Irodikromo, Rinaldo Klas, John Lie A Fo, Kurt Nahar, Sunil Puljhun, Dhiradj Ramsamoedj, Kit-Ling Tjon Pian Gi, Roddney Tjon Poen Gie, René Tosari, Wilgo Vijfhoven en Hanka Wolterstorff. Daarnaast heeft de familie van Soeki Irodikromo, wiens recente overlijden voor hen, voor ons en voor vele anderen in 2020 een zeer aangrijpende gebeurtenis was, ook twee nieuwe, nooit eerder getoonde werken van hem uitgeleend voor de expositie.

De expositie is te bezichtigen van vrijdag 6 november tot en met zaterdag 28 november tijdens de reguliere openingstijden van de galerie: maandag t/m vrijdag van 8:00 – 16:30 uur en op zaterdag van 8:30 – 13:30 uur. Readytex Art Gallery neemt de geldende Surinaamse COVID-19 protocollen in acht.