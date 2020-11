COVID-19: 16 mensen genezen en 2 nieuwe gevallen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur ‘slechts’ 2 nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus genoteerd. Ook zijn 16 mensen genezen. Het aantal actieve COVID-19 gevallen is hierdoor sterk gedaald, van 33 op zondag naar 19 op maandag.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Het is niet geheel duidelijk of het lagere aantal testen, in totaal 36 het afgelopen etmaal, ervoor heeft gezorgd dat er zo weinig nieuwe gevallen zijn gedetecteerd.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal mensen in quarantaine is gestegen van 472 naar 633. Dat is vanwege de komst van een vlucht uit Nederland afgelopen weekend.