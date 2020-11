Bestuurder zonder geldig rijbewijs eindigt in goot na inhaalmanoeuvre

De bestuurder van dit zwartgelakte voertuig kwam vanmorgen in een goot langs de weg terecht. Dit nadat hij een voertuig probeerde in te halen aan de Frederikshoopweg in Suriname. Een minderjarige inzittende raakte daarbij gewond.

De man, die niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs, reed rond 08.20u over de Frederikshoopweg, gaande richting de Mawakaboweg. Bij een inhaalmanoeuvre verloor hij de controle over het stuur, waarna hij met z’n voertuig de goot langs de weg inreed.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse. De minderjarige klaagde over pijn over het hele lichaam en is met een ingeschakelde ambulance voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De politie van Santodorp heeft de zaak in onderzoek.