Zuiplap die leven familie zuur maakt en hen met dood bedreigd aangehouden

De politie in Suriname heeft een 30-jarige zuiplap aangehouden, die steeds in beschonken toestand het leven van zowel de dorpsbewoners als die van zijn familie zuur maakt en hen bedreigd met de dood. Uit vrees voor represailles heeft de familie nooit eerder aangifte tegen hem gedaan. De alcoholist genaamd Entje M. is op donderdag 29 oktober door de politie van het bureau Zanderij aangehouden, meldt de Surinaamse politie.

In de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 oktober ging Entje naar een feest in het inheemsdorp Pikin Saron, waar hij diep in het glaasje keek. Na afloop van het feest ging hij naar huis, waar hij met zijn moeder en zus inwoont. De zus die op dat moment in de keuken bezig was vlees te koken, sprak hem aan over zijn drankgebruik.

Entje ging tekeer met de zus en bedreigde haar te zullen doden. Vervolgens nam hij een stuk vlees uit de pot en stopte dat vlees vervolgens in een fles met kersen op azijn, waarmee de moeder en de zus dagelijks hun geld verdienen. Er ontstond toen een woordenwissenling tussen broer en zus.

Op een bepaald moment greep Entje naar een lege bierfles, waarmee hij zijn zus aanviel. Ondanks de zus wegrende, ging de dronkaard haar achterna en gooide de fles op haar. De fles brak, waardoor de zus tijdens haar vlucht op de scherven terecht kwam en aan beide voeten verwondingen opliep.

De moeder die tussen haar kinderen probeerde te komen om erger te voorkomen, werd omver gestoten door Entje. Zij kwam te vallen, maar liep geen noemenswaardige letsels op. De gewonde zus werd voor medische behandeling afgevoerd naar de RGD polikliniek te Zanderij, waar zij drie hechtingen kreeg.

De dronkaard werd aangehouden en ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Na zijn ontnuchtering werd Entje voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.