VIDEO: Bouwvallige houten woning van meer dan 100 jaar ingestort

Een bouwvallige houten woning aan het Molenpad tegenover de ijsfabriek, is afgelopen weekend ingestort. De woning, die al meer dan 100 jaar oud was, verkeerde de afgelopen jaren in zeer slechte staat. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Enkele heren, die op de locatie bezig zijn het puin te ruimen, zeggen dat de woning voorzien was van inboedel maar niemand erin woonde. De eigenaar vertoefd in het buitenland.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet. Als gevolg van de instorting rukte de spanningskabel los en maakte sluiting. Technici van de N.V. Energie Bedrijven Suriname werden ingeschakeld en kwamen ter plaatse om zaken op orde te stellen.

Bekijk hieronder een filmpje van de situatie aan de buiten- als binnenkant van de woning.