Automobiliste houdt geen rekening met doorgaand verkeer en rijdt bromfietser aan

Deze bromfietser is er vanmiddag redelijk van afgekomen, toen hij werd aangereden door een vrouwelijke bestuurder. Ze sloeg af zonder rekening te houden met het doorgaand verkeer. De aanrijding vond rond 12.30u plaats aan de Indira Gandhiweg in Suriname, ter hoogte van Red Apple.

De vrouw reed over de Indira Gandhiweg richting Latour en besloot een rechtse bocht te maken om naar Red Apple te gaan. Ze hield hierbij echter geen rekening met het doorgaand verkeer. De bromfietser kwam vanuit de tegenovergestelde richting en werd aangereden.

Het slachtoffer klaagde van pijn en werd per ontboden ambulance (foto) naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis gebracht. De Surinaamse politie was er snel bij en constateerde dat de bestuurster wel in het bezit van een geldig rijbewijs is.