Auto in goot en andere tegen EBS stroompaal na aanrijding

Bij een aanrijding tussen twee auto’s, zondagavond op de hoek van de Brokopondolaan en de Franchepanestraat, is één auto in de goot terecht gekomen en een andere tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) geëindigd.

Het verkeersongeval vond rond 19.00u plaats toen een bestuurder die over de Franchepanestraat reed, zich haastte om de kruising over te steken en daarbij geen voorrang verleende aan het verkeer over de Brokopondolaan. De andere automobilist die over de Brokopondolaan reed, komende vanuit de Jaggernath Lachmonstraat, kon het voertuig niet meer ontwijken.

Er ontstond een flinke botsing waarbij de veroorzaker met zijn voertuig in de goot terecht kwam. Er raakte niemand gewond. De voertuigen raakten wel behoorlijk beschadigd.

De Surinaamse politie schakelde een bergingsbedrijf in die de voertuigen heeft afgevoerd.