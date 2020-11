Tientallen mobiele telefoons buitgemaakt bij inbraak Smart ConneXxionZ

Bij een inbraak vanochtend iets na 03.00u in Smart ConneXxionZ aan de Kwattaweg, zijn er 70 mobiele telefoons buitgemaakt met een waarde van bijkans U$D 15.000.

Waterkant verneemt dat de verdachten via het dak de bekende zaak in Suriname zijn binnengedrongen. De eigenaar kreeg een melding dat de camera bewegingen in de winkel had gedetecteerd en kon de verdachten via het systeem zien. Hij schakelde de politie in die ter plaatse ging voor onderzoek.

Bij aankomst van de sterke arm hadden de verdachten de plaats reeds verlaten. Na goed speurwerk wist de politie drie verdachten in een auto op de hoek van schietbaanweg en Gongrijpstraat klem te rijden.

Iets meer dan 30 telefoons zijn teruggevonden. De verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar bureau Munder, die belast is met het onderzoek.