‘Slechts’ 2 nieuwe COVID-19 gevallen bijgekomen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur ‘slechts’ 2 nieuwe gevallen van besmetting met het gevreesde coronavirus genoteerd. Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Naast de 2 nieuwe gevallen zijn er 3 mensen genezen waardoor het aantal actieve gevallen 32 bedraagt. In het afgelopen etmaal zijn er 71 testen uitgevoerd. 23 personen liggen momenteel in het ziekenhuis, waarvan 3 in de intensive care.

Gisteren werd al duidelijk dat de cijfers in Suriname lager zijn dan in de buurlanden in het oosten en westen.