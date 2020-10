LVV stelt Derryl Boetoe op non-actief

Derryl Boetoe, directeur van de Centrale voor Vissershaven in Suriname N.V. (CEVIHAS) is door het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij op non-actief gesteld. Ook is het hem verboden om de werkplek te betreden. Boetoe zou hierover een brief hebben ontvangen.

Derryl Boetoe is een Surinaams politicus en bestuurder. Hij was van 2011 tot 2013 voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement. Nadien werd hij lid van de NDP, waarvoor hij kandideerde tijdens de verkiezingen van 2015. Sinds 2016 is hij directeur van de CEVIHAS.