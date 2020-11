‘Hard bewijs illegaal gebruik cyanide bij goudwinning Suriname’

Milieuactivist Erlan Sleur van Stichting Pro Bios had al eerder aan de bel getrokken over illegaal gebruik van cyanide bij de kleinschalige goudwinning in de Surinaamse goudvelden. Onlangs is dit bevestigd door bezoek van een cameraploeg van journaliste Nina Jurna is in het Brownsberg Natuurpark.

Dat meldt ABC Online Nieuws. De ploeg is gestuit op een goudmijn, waar gebruik gemaakt wordt van het zeer dodelijke cyanide. Cyanide is een zeer giftige chemische stof die in de chemische- en metaalindustrie veelvuldig gebruikt wordt. Bij de vrijmaking van goud uit gewonnen erts wordt het extreem giftige cyanide gebruikt. 

De cameraploeg werd daarheen geleid door Sleur die er zeker van is dat ook in het Brownsberg Natuurpark sprake is van gebruik van cyanide. Dit gif kan al direct dodelijk zijn in minieme hoeveelheden.

Er zijn internationaal tientallen gevallen bekend van ongelukken met cyanide bij de goudwinning, aldus Sleur tegen ABC in dit item: