Bestuurder bus rijdt bromfietser opzettelijk aan vanwege ruzie in relationele sfeer

Een bromfietser in Nickerie heeft vorige week zwaar lichamelijk letsel opgelopen nadat hij opzettelijk door een bestuurder van een bestelbus werd aangereden. De veroorzaker reed daarna door en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het bureau Waldeck kreeg op donderdag 20 oktober telefonisch het bericht van een aanrijding aan de Jokhoeweg tussen de bestelbus en een bromfiets en deed de plek aan voor onderzoek. Uit het onderzoek ter plekke bleek dat er vermoedelijk sprake is geweest van opzet.

Uit het onderzoek onderzoek kwam naar voren dat de daad vermoedelijk zou zijn gepleegd vanwege een conflict in relationele sfeer. Het verdere onderzoek werd vervolgens aan de afdeling Recherche Regio West overgedragen.

Op dezelfde dag is de autobestuurder R.K. als verdachte aangehouden ter zake de misdrijven poging tot moord; poging tot doodslag; zware mishandeling met voorbedachte rade en mishandeling met voorbedachten rade. De verdachte is, na gepleegd overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld meldt de politie.