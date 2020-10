Regering evalueert haar eigen beleid van de afgelopen 3 maanden

Tijdens een speciale vergadering met deskundigen heeft de Surinaamse regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi haar gevoerde beleid van de afgelopen 3 maanden geëvalueerd. De ontmoeting vond plaats in het district Marowijne en wel te Moengo Tapoe.

“De regering acht het hoognodig om na 3 maanden het door haar gevoerde beleid grondig te evalueren. Dit met het oog op het eventueel aanscherpen van het beleid, waar nodig. Met dit evaluatiemoment komt regering Santokhi-Brunswijk een van haar belangrijke beloftes na”, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Vice-president Ronnie Brunswijk heeft in een toespraak aangegeven dat het de bedoeling is om na te gaan wat er gepresteerd is op de verschillende beleidsgebieden in de afgelopen drie maanden en ook wat de regering nog te wachten staat.

Santokhi en Brunswijk hebben voorafgaand zelf ook een evaluatie gehouden gedurende 4 tot 5 uren. “Als twee personen die leidinggeven aan het land hebben wij geëvalueerd in alle openheid. Daarna hebben wij geëvalueerd met de vier coalitieleiders. De zaken die verbetering behoeven zijn ook aan het licht gekomen en die zullen wij ook presenteren”, zei het staatshoofd.