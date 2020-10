Negende verdachte in zaak roofoverval juwelierszaak aangehouden in bonukampu

Manschappen van het Regio Bijstandsteam Paramaribo hebben donderdag na goed speurwerk Jerrel A. tijdens een bad in een bonukampu aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewapende roofoverval van 4 oktober in de juwelierszaak nabij de kruising van de Gompert- en Jamaludinstraat.

Jerrel A. is de negende verdachte die is aangehouden in deze zaak. Hij beweert onschuldig te zijn. De overige acht verdachten zijn in de periode van 12 tot en met 17 oktober aangehouden door een gemengd team van de politie in Suriname.

Bij de beroving hebben de criminelen een groot aantal gouden sieraden uit de etalagekasten weggenomen, nadat zij het glas van de kasten kapot hadden geslagen. Zij vluchtten vervolgens weg in een personenauto.

De auto is inmiddels achterhaald en in beslag genomen, alsook een deel van de gestolen sieraden. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek van deze zaak. Na de roofoverval plaatste de juwelierszaak extra beveiligers bij de ingang.