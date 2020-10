Minister Ramsaran brengt bezoek aan Stichting Wan Okasi Zorgvervoer

Om een beter beeld te krijgen van de activiteiten van Stichting Wan Okasi Zorgvervoer, heeft minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, (SOZAVO) zich begeven naar de locatie van de stichting. Zijn bezoek vloeide voort uit een eerder kennismakingsbezoek van de stichting aan de minister. Middels een presentatie, verzorgd door de bedrijfsleider van Stichting Wan Okasi Zorgvervoer, Ioan Soeropawiro kreeg de minister inzicht in het doel en de taakstellingen van de organisatie. De stichting zet zich in voor personen met een beperking in Suriname.

De minister kreeg van de voorzitter van de stichting, Aniel Koendjbiharie, een uiteenzetting van de noden van de stichting. Ook het verhogen van de uitkering voor de mensen met een beperking kwam aan de orde. Koendjbiharie gaf aan dat de stichting met zeer beperkte middelen het hoofd boven water moet houden en heeft daarom aangeklopt voor additionele hulp bij het ministerie van SOZAVO, zei Koendjbiharie.

De bewindsman is erg ingenomen met het werk dat door de stichting wordt verricht voor mensen met een beperking en senioren burgers die slecht ter been zijn. Hij sprak zijn waardering hierover uit. De minister gaf te kennen dat het ministerie daar waar mogelijk zeker zal bijdragen in het operationeel houden van de stichting. Samen met zijn staf zal hij kijken op welke wijze het ministerie kan helpen. Volgens hem hoeft er niet alleen sprake te zijn van financiële hulp, maar kan het ministerie ook inkomen met materiële en immateriële hulp. Het bezoek werd beëindigd met de toezegging op een vervolggesprek tussen het ministerie en de stichting.

Ramsaran heeft het oriëntatie bezoek afgelegde met de directeur van Sociale Zaken Melitia Sentelia en onderdirecteur Kategoriaal Maatschappelijk Werk (KMW), Felicia Redjosentiko.