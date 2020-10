Man probeert cocaïne in doppen van nagellak te smokkelen

De politie in Suriname heeft weer iemand aangehouden, die probeerde om cocaïne naar Nederland te smokkelen in een postpakket. Het gaat dit keer om de 32-jarige postverzender Geof D., die vorige maand een postpakket ter verzending naar Nederland heeft aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo.

Tijdens controle door de douane recherche is 130 gram cocaine aangetroffen in dat postpakket. De cocaïne zat volgens de Surinaamse politie verborgen in de doppen van nagellak. Het pakket en de drugs zijn door de douane recherche in beslag genomen en vervolgens overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade hebben Geof D. vervolgens opgespoord en aangehouden. Hij is op zaterdag 17 oktober in de kraag gevat. De verdachte is na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname, in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen.