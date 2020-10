‘Amerikaanse verkiezingen niet van invloed op relatie met Suriname’

Op 3 november worden weer verkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika gehouden. Deze zijn niet van invloed op de situatie in Suriname. Omgekeerd heeft de situatie in Suriname ook geen invloed op besluiten in de VS.

Dit stelt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking tijdens een op vrijdag 30 oktober 2020 belegde persconferentie, waarbij hij samen met minister Armand Achaibersing de samenleving informeerde over de financiële uitdaging en de economische vooruitzichten.

De Verenigde Staten van Amerika behoort tot de groep van landen waarmee er gesprekken zijn gevoerd over de financieel economische situatie waarin ons land zich bevindt en wat het traject is naar herschikking van schulden.

Tegen de achtergrond van economische samenwerking heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, in september een bezoek gebracht aan Suriname. Zijn bezoek kwam twee maanden voor de verkiezingen in de VS.

Minister Ramdin zegt dat de Surinaamse regering deze verkiezingen ook in de gaten houdt en ook de uitslag. Echter heeft dit geen invloed op de situatie in ons land. De afspraken die met minister Pompeo zijn gemaakt worden verder uitgewerkt via de Amerikaanse ambassade hier te lande. Minister Ramdin spreekt van de gebruikelijke weg om besprekingen met de VS te voeren.