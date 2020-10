NDP: ‘Achterban niet gemobiliseerd om naar Krijgsraadzitting te komen’

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft haar achterban niet opgeroepen en/of gemobiliseerd om vrijdag 30 oktober 2020 naar de Krijgsraadzitting te komen, in verband met de verzetzaak van haar partijvoorzitter Desi Bouterse. Dat heeft de partij donderdag laten weten naar aanleiding van geruchten hierover.

“De NDP heeft de afgelopen dagen de signalen van haar leden opgevangen, die door aanwezig te zijn bij het gerechtsgebouw op hun manier steun wensen te betuigen aan onze leider. Wij adviseren dat u zich rustig houdt en verdere instructies vanuit de partij volgt”, aldus de partij.

De partij zegt verder dat ze dit achterwege heeft gelaten vanwege de geldende COVID-19 maatregelen in Suriname. Bij de Krijgsraadzitting zal er een beperkt aantal aanwezigen zijn en verder geen publiek worden toegelaten. De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) zal dit proces, ondanks deze maatregel, blijven volgen zegt zij.

Bij de vorige zitting, in januari 2020 toen Bouterse in militair tenue naar de zitting was gekomen, was de achterban ook massaal getogen naar het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfingstraat zoals te zien is op bovenstaande foto. Het is nog maar de vraag of Bouterse op vrijdag 30 oktober weer naar de zitting komt.

Zijn advocaat zei hierover tegen ABC Online Nieuws dat Bouterse niet verplicht is om te verschijnen in de rechtzaal: