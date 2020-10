In acht nemen COVID-19 maatregelen bij rouwbijeenkomst Jerrel Vierklau lukt niet goed

Opmerkelijke beelden donderdagavond in Paramaribo: Bij de singi bakadina voor de onlangs overleden acteur en toneelspeler Jerrel Vierklau, ging het rekening houden met de geldende COVID-19 maatregelen in Suriname niet helemaal goed. Dat blijkt uit een live video, waaruit bovenstaande beelden zijn gehaald.

De bijeenkomst vond plaats bij het CLO gebouw aan de Gemenelandsweg, in een tent waar een band aan het optreden was. Hoewel de organisatie had opgeroepen om de COVID-19 maatregelen in acht te nemen, ging het niet helemaal goed. Op de beelden is namelijk te zien dat tientallen mensen dicht op elkaar staan.

Een aantal mensen heeft wel een mondkapje op, maar velen ook niet. Ook wordt er flink gedanst.

Vierklau is zaterdag 24 oktober plotseling op 50-jarige leeftijd overleden. Op woensdag 28 oktober zou hij zijn 51-ste verjaardag vieren. Zijn uitvaart vindt plaats op vrijdag 30 oktober op de Begraafplaats Mariusrust aan de Dr. Sophie Redmondstraat.

Van 14.00u – 15.00u kan afscheid genomen worden waarna er van 15.00u – 16.00u een uitvaardienst gehouden zal worden. Hij wordt om 16.30u begraven.