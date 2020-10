Gewapende overval op gezin in woning

Bij deze woning in Suriname vond er vanmorgen een gewapende roofoverval plaats. Een gezin woonachtig aan de Cassialaan, zijstraat van de Martin Luther Kingweg, werd omstreeks 07.15u overvallen door vier gemaskerde en gewapende mannen.

De gezinsleden werden bedreigd, maar bleven ongedeerd. De rovers maakten een onbekend geldbedrag bij de overval buit. Na hun criminele daad sloegen zij op de vlucht.

De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.