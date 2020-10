8-decemberproces verschoven vanwege afwezigheid Bouterse

Het 8-decemberproces in Suriname is weer verschoven en dit keer vanwege de afwezigheid van verdachte Desi Bouterse. De zaak is nu verschoven naar 30 november 2020 om 9:00u. De Krijgsraad benadrukt dat ze verwacht dat Bouterse wel aanwezig is op die zitting, meldt ABC Online zojuist.

Volgens de nieuwssite overhandigde Irvin Kanhai, de advocaat van Bouterse, een brief aan de Krijgsraad met daarin de reden voor zijn afwezigheid. Hij vroeg de brief niet openbaar te maken omdat er in het schrijven persoonlijke zaken besproken worden, schrijft Starnieuws.

Kanhai zei gisteren nog dat Bouterse niet aanwezig hoefde te zijn, maar dat verwacht de Krijgsraad dus wel.