Steigers te Leonsberg, Montresor en Platte brug worden gerehabiliteerd

Het ministerie van Openbare Werken (OW) stelt, dat voor haar de verkeersveiligheid en veiligheid van de mens centraal staan. In dit kader wordt een drietal steigers gerehabiliteerd, namelijk de steigers te Leonsberg, Montresor en Platte brug. Minister Riad Nurmohamed bracht op dinsdag 27 oktober een orriëntatiebezoek aan de werkzaamheden bij de steiger te Leonsberg.

Tijdens het presidentiële bezoek aan het district Commewijne is de deplorabele staat van de steigers onder de aandacht gebracht van de minister. “Bij de steiger te Meerzorg maken gemiddeld 5000 personen dagelijks gebruik van de loopbrug om over te steken naar Paramaribo. De situatie is alarmerend, want toen wij de steigers kwamen bezichtigen, bevonden deze zich in een veel slechtere staat dan wij dachten, want dit is absoluut niet veilig voor de passagiers”, zei de bewindsman.

Het directoraat Civiel Technische Werken van Openbare Werken zou samen met de desbetreffende districtscommissarissen, aannemers en donateurs bekijken hoe het probleem aan te pakken. Ondertussen is de steiger te Meerzorg aangepakt. De andere steigers komen ook aan de beurt om gerehabiliteerd te worden. Het idee zal uitgebreid worden, daar waar de nood hoog is”, gaf de OW-minister aan.

Firazia Ataoelah, hoofd van afdeling Bruggen zei dat tijdens de werkzaamheden de verrotte palen allereerst zullen worden vervangen. Vervolgens worden nieuwe palen geheid, waarna het hele dek van de steiger voorzien wordt van nieuwe planken. Ook zullen er remmingswerken worden inbouwd aan de brug die er voorheen niet waren. Het gaat bij dezen om enkele remmingswerken, waarvan 1 aan de zijkant en 2 aan de voorzijde worden aangebracht om te zorgen dat de boten niet tegen de steiger aankomen.

Ataoelah zei verder dat te Leonsberg er sprake is van landaanwinst door de ophoping, maar na enkele aanpassingen kan de rehabilitatie van deze steiger en de steiger te Montresor binnen ruim 50 werkbare dagen worden afgerond. Bij de Platte Brug kunnen de werkzaamheden respectievelijk binnen 60 werkbare dagen worden opgeleverd.