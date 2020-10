Bestuurder verliest controle en rijdt elektriciteitsmast kapot

Zojuist is weer een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) kapotgereden. De bestuurder van deze personenauto verloor rond 15.00u de controle over het stuur aan de Verlengde Welgedacht C-weg en reed daarbij een elektriciteitsmast kapot.

De bestuurder reed over Verlengde Welgedacht C-weg, komende vanuit de richting van de Indira Gandhiweg en gaande richting Bomaweg. Iets voorbij de hoek van de Magentakanaalweg verloor hij de controle over het stuur en knalde tegen de mast. Door de slag brak de mast in tweeën en viel op de grond.

De auto raakte zwaar beschadigd, maar er raakte niemand gewond. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren. Technici van het Surinaamse energiebedrijf zijn ook ingeschakeld om de aangerichte schade te herstellen.

Hieronder nog een foto van de situatie.