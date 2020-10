Automobilist rijdt in op voorligger en eindigt in goot

Deze auto kwam vanmorgen na een aanrijding in een goot langs de weg tot stilstand. Dit gebeurde iets voor 12.00u op de Verlengde Nieuwezorgweg in Suriname. Het voertuig dat in de goot belandde, reed net daarvoor zijn voorligger van achteren aan.

Beide voertuigen gingen richting de Hiraweg. Door de klap kwam het voertuig van de veroorzaker in de goot terecht. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om het voertuig uit de goot te halen en af te voeren. Het andere voertuig had schade aan de linker achterkant: