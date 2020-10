Vrouw en militair lichten mensen op met nep Facebook-account minister

De politie heeft twee oplichters aangehouden, die hun slachtoffers via een nep Facebook-account van minister Armand Achaibersing van financiën hebben opgelicht. Het gaat om de 28-jarige Mirelda K. en de 24-jarige militair Gregory M. meldt het Korps Politie Suriname.

De aanhouding en in verzekering stelling van Mirelda en Gregory houdt verband met een politieonderzoek waarbij meerdere personen zijn opgelicht door iemand met een vals Facebook-account op naam van de minister van financiën.

De crimineel, die zich voor doet als de minister, biedt valuta ten verkoop aan tegen een lager bedrag dat gangbaar is of biedt geldleningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. De personen, die door de crimineel aan de haak zijn geslagen, hebben (on)kosten voor de transacties betaalt door geldbedragen in Surinaamse dollar te storten op de bankrekeningen van Mirelda en Gregory.

Mirelda en Gregory hebben de Surinaamse dollars omgezet in Amerikaanse dollars, die zij vervolgens hebben overgemaakt naar iemand in het buitenland. Mirelda en Gregory hebben commissies ontvangen voor hun hand en spandiensten. Personen als Mirelda en Gregory worden in de internationale oplichtingswereld ‘money mules’ (geldezels) genoemd zegt de politie.

Mirelda is op dinsdag 20 oktober door leden van Recherche Regio Midden op verdenking van oplichting of medeplichtigheid aan oplichting aangehouden. Zij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De 24-jarige militair Gregory M. is op donderdag 22 oktober door de Militaire Politie aangehouden en eveneens in verzekering gesteld voor oplichting of medeplichtigheid aan oplichting.