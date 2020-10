Regering wil drinkwater voor elke burger

Suriname van goed en gezond drinkwater voorzien. Dat is de instructie die de leiding van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft gekregen van president Chandrikapersad Santokhi.

De delegatie was vrijdag op werkbezoek bij het staatshoofd. Alwin Linger, onderdirecteur strategie en beleid van de SWM zegt dat er is gesproken acties die ondernomen moeten worden om de Surinaamse bevolking op zo kort mogelijke termijn van goed en gezond drinkwater te voorzien.

De onderdirecteur zegt dat er hiertoe al enkele belangrijke stappen zijn ondernomen. “We moeten erkennen dat er nog gebieden zijn waar mensen hetzij nog verstoken zijn van drinkwater, hetzij nog in onvoldoende mate van drinkwater voorzien zijn. Als we ervoor gaan en met de ondersteuning van de regering dan denk ik dat het kan.

Linger zegt verder dat de opdracht die het team heeft gehad is om zoveel als mogelijk kostendekkend te opereren en waar nodig ook aandacht te besteden aan de subjecten die gesubsidieerd moeten worden. Er zal nog in samenspraak met de regering vastgesteld worden om welke subjecten het in deze gaat. Dit zodat de subjecten die subsidie verdienen op een correcte manier hiervan kunnen worden voorzien.

Het ligt in de planning dat het team over drie weken een overzicht geeft aan de regering van hoe snel iedereen van goed en gezond drinkwater te kunnen voorzien.