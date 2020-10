Bestuurder slaat plotseling af en stuurt inhalende auto trens in

Kort voor het ingaan van de lockdown dinsdagavond belandde wederom een auto in een trens in Suriname. Aan de Bomaweg ter hoogte van Dharmveld sloeg rond 21.45u een autobestuurder plotseling af naar een inrit, maar lette niet op dat hij op hetzelfde moment werd ingehaald door een auto.

Er ontstond een botsing met als gevolg dat het inhalende voertuig in een trens langs de weg belandde. Niemand raakte gewond bij de aanrijding. Beide voertuigen reden over de Bomaweg, komende vanuit de richting van de Welgedacht A-weg en gaande in de richting van de Kameelbrug.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide voertuigen zijn voor verder onderzoek in beslag genomen, omdat geen van de bestuurders autobescheiden kon overleggen. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto’s af te voeren naar het bureau.