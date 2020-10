Neergeschoten inbreker Red Apple heeft meerdere keren gestolen op locatie

De eigenaar van de bekende winkel Red Apple aan de Indira Gandhiweg in Suriname, heeft maandagavond rond 22.20u de verdachte Kevin R. neergeschoten op het terrein. Dit nadat hij poogde om een doos met zonnepaneel weg te nemen.

Volgens de politie heeft de verdachte het erf betreden door over het hekwerk te springen. De eigenaar betrapte Kevin op heterdaad en de dief rende toen weg. Na twee waarschuwingsschoten schoot de eigenaar gericht op de verdachte en raakte hem ter hoogte van zijn linkerbovenbeen.

De verdachte is meerdere keren naar de locatie geweest om te stelen. De diefstallen zijn vastgelegd middels camerabeelden.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om de verdachte af te voeren voor medische behandeling. Hij is onder politiebewaking opgenomen in het ziekenhuis.

De eigenaar schoot met een vuistvuurwapen dat gedekt is middels een machtiging. Het wapen dat in het belang van het onderzoek in beslag was genomen, is inmiddels afgestaan aan de benadeelde.