Twee kindjes gewond bij aanrijding veroorzaakt door dronken bestuurder

De bestuurder van een pick-up, die vermoedelijk onder invloed van alcohol verkeerde, heeft zondagavond gezorgd voor een ravage aan de Nieuwzorgweg in Suriname. Hij zou met een vrij hoge snelheid hebben gereden en heeft daarbij twee andere auto’s aangereden.

De pick-up eindigde daarna in een goot langs de weg zoals op de foto te zien is. Bij het ongeval dat rond 20.00u plaatsvond, raakten twee kindjes en een volwassene gewond. Ze werden per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

De twee personenwagens raakten behoorlijk beschadigd. De veroorzaker is door de Surinaamse politie aangehouden en overgebracht naar bureau Latour.

De derde auto: